De Gerlien van Tiem bouwt laagwatertanker voor VDO Maritiem

De Gerlien van Tiem en Damen Marine Components gaan samenwerken aan de bouw van een nieuwe binnenvaarttanker voor VDO Maritiem. Het contract hiervoor werd op de binnenvaartbeurs Maritime Industry in Gorinchem ondertekend. De tanker krijgt de naam Valentino en wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd.

Het ontwerp van de Valentino is gebaseerd op het ‘laagwater’ MoneyMaker 3.0-ontwerp van RensenDriessen Shipbuilding, die ook verantwoordelijk is voor de levering van het casco. De Gerlien van Tiem zal de complete afbouw verzorgen, in opdracht van VDO Maritiem.

Damen Marine Components (DMC) gaat het elektrisch-hydraulisch besturingssysteem, vier HD-profielroeren en de bijbehorende roeraandrijving leveren. Daarnaast heeft VDO Maritiem gekozen voor een RMS (Rotating Manoeuvering System), een actief rotorkoproersysteem dat de controle over het lege schip verbetert, vooral bij harde wind.

Leo van Zon, area-salesmanager bij DMC, benadrukt de succesvolle samenwerking tussen VDO Maritiem, De Gerlien van Tiem, RensenDriessen Shipbuilding en DMC. Hij is trots dat beide partijen het vertrouwen hebben om dit schip van Damen-systemen te voorzien.

