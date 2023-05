CNV: Cowboys op de markt hebben pontveer verziekt, provincie keek weg

CNV Vakmensen kan geen begrip opbrengen voor de faillissementsaanvraag van de veerdienst Maassluis-Rozenburg door uitvoerder Blue Amigo. ‘Het afgelopen jaar heeft het bedrijf er een warboel van gemaakt’, zegt CNV-onderhandelaar Evert-Jan van de Mheen. ‘Nu verliezen ongeveer 25 mensen hun baan daardoor. Het is heel triest.’

Jarenlang maakten de ponten van de veerdienst hun overtochten tussen Maassluis en Rozenburg onder de vlag van Connexxion. Als gevolg van nieuwe aanbestedingen door de provincie Zuid-Holland, viel de dienst de laatste jaren echter in handen van spelers die geen ervaring hadden op deze markt. Van de Mheen: ‘Als je als provincie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, moet je niet gek opkijken dat dit soort bedrijven zich meldt. Het personeel is daar de dupe van, afgezien van een veerverbinding die nu dreigt te verdwijnen.’

Te weinig gedaan om faillissement te voorkomen

De CNV-bestuurder vindt bovendien dat er te weinig gedaan is om dit faillissement te voorkomen. ‘Blue Amigo wist precies waar het aan begon toen ze erin stapten. En welke verplichtingen daarbij hoorden. Maar ze hebben de mensen die er werken alleen maar aan het lijntje gehouden. Bovendien blonk de provincie uit in wegkijken. Er hadden al veel eerder besluiten genomen moeten worden om het beheer te verbeteren. Maar dat zou waarschijnlijk veel geld gaan kosten en daar was men huiverig voor.’

Personeel moet mee over naar nieuwe opdrachtnemer

De provincie Zuid-Holland, die al heeft aangekondigd de veerdienst opnieuw Europees te gaan aanbesteden, is medeverantwoordelijk voor de mensen die werkzaam waren op de pont, vindt Van de Mheen. ‘Wat ons betreft wordt in de nieuwe aanbesteding de eis opgenomen dat de nieuwe opdrachtnemer het huidige personeel mee overneemt’, zegt hij.

Maar ook het moederbedrijf heeft volgens hem een verantwoordelijkheid na te komen richting de circa 25 medewerkers die nu buiten de boot vallen. Helemaal omdat dochter Blue Amigo heel vilein het faillissement aanvroeg vlak voor de salarisbetaling van mei, inclusief vakantiegeld. ‘Wij vinden dat het moederbedrijf voor een goed sociaal plan moeten zorgen’, aldus de CNV-bestuurder.