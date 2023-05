Aanvoer olieproducten in Bazel gaat door het dak

Oliehavens

De aanvoer van olieproducten in de havens van Bazel is in het eerste kwartaal opvallend hard gestegen. De overslag in de Zwitserse havens Auhafen Muttenz en Birsfelden liet een stijging van 83% zien ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, van 380.427 naar 696.324 ton.