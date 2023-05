Varen op methanol stap dichterbij met nieuwe fabriek Amsterdam

Amsterdam krijgt een biomethanol-fabriek die afval omzet in hernieuwbare brandstof. De milieuvergunning hiervoor is deze maand verleend aan Gidara Energy.

Advanced Methanol Amsterdam (AMA) wordt gebouwd op BioPark, de ontwikkellocatie in de Amsterdamse haven voor producenten van hernieuwbare brandstoffen. Er zijn verschillende terminals in de buurt om mee samen te werken voor op- en overslag en het mengen van grondstoffen. Ook heeft BioPark een diepzeekade van 365 meter lengte.

De AMA-fabriek zal jaarlijks circa 360.000 ton niet recyclebaar afval omzetten in 90.000 ton methanol. Het gaat dan om afval dat anders zou worden gestort of verbrand. De biomethanol kan worden afgezet in de maritieme sector, het wegtransport en de luchtvaart. De fabriek zal ook hoogwaardige circulaire chemicaliën gaan produceren. Denk bijvoorbeeld aan smeermiddelen, zeep, verven en coatings op plantaardige basis.

Gidara bouwt ook in de haven van Rotterdam een identieke fabriek: Advanced Methanol Rotterdam (AMR). De productie start hier in 2025.

Lees ook: