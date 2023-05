Resterende Helderse kottervloot probeert er het beste van te maken

De HD-5, HD-66 en HD-79 zijn volbloed garnalenkotters, terwijl de HD-42 van Frank Oosterman de garnalenvisserij seizoensmatig afwisselt met de boomkorvisserij en de visserij op Noorse kreeftjes, schol en tarbot. De kotter van Frank Oosterman viste in het weekend van 13 en 14 mei op zo’n 60 mijl ten noorden van Den Helder op schol en zwartvis. De HD-35 en de HD-36 van de familie Zijlstra hebben in januari en februari met het trawlnet achter de pijlinktvis en wijting aan gezeten. Op 6 maart lieten beide kotters voor het laatst pijlinktvis in IJmuiden veilen. De soort ligt goed in de markt met prijzen die varieerden tussen de 8 en 13 euro per kilo. Alle pijlinktvis gaat naar Zuid-Europese landen, zoals Italië, Spanje en Griekenland.

Twinrigmethode

De twee kotters van Zijlstra zijn overgeschakeld op de twinrigmethode. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een dubbel trawlnet en ligt de focus op schol en tarbot. Noorse kreeftjes zijn soms bijvangst. Het vangstgebied ligt nu ook veel noordelijker. De HD-35 en HD-36 visten in april op zo’n 130 mijl ten noorden van Den Helder. Bij binnenkomst in Den Helder gaat de vis in de vrachtwagen, die de vangst naar IJmuiden brengt om daar te worden verkocht.

Op 17 april arriveerde de HD-36 met een mooie lading schol en tarbot. Zo’n 125 kisten schol, 1.500 kilo tarbot en nog zo’n 40 kisten met diverse soorten resulteerden in een besomming van dik € 46.000. In mei hebben de beide kotters ook al een paar keer hun vangsten in IJmuiden verkocht.

