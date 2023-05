Franse toeristen gered nadat schip vastloopt in Noordelijke IJszee

Elf Franse toeristen en vier bemanningsleden zijn maandagavond 22 mei per helikopter gered van hun vastgelopen kotter op de Noordelijke IJszee. Er vielen geen gewonden.

Gered per helikopter

Het is nog onduidelijk hoe de 24 meter lange, onder Britse vlag varende kotter Isbjørnen 2 kon stranden in een baai van het Isfjord-fjord, meldt Ouest-France. De 15 opvarenden werden per helikopter gered en vervoerd naar Longyearbyen, de hoofdstad van de archipel Spitsbergen.

De Isbjørnen 2 is later door een ander schip vlotgetrokken en op sleeptouw genomen naar Longyearbyen. Het lijkt erop dat het schip geen grote schade heeft opgelopen. Er zijn geen schadelijke stoffen gelekt in het beschermde natuurgebied.

Toerisme is, samen met wetenschappelijk onderzoek, een van de pijlers van de economie van Spitsbergen. Voordat de coronapandemie uitbrak, bezochten jaarlijks tot 140.000 mensen de archipel, waar minder dan 3000 mensen wonen. Diverse milieuorganisaties, wetenschappers en lokale politieke partijen waarschuwen dat veel teveel toeristen het gebied bezoeken. Gepleit wordt voor een verbod op schepen met meer dan 200 passagiers.

