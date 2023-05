Aan de Reis: Lichte stijging olieprijzen

Marktinzicht

De dalende trend in de wereldwijde olieprijzen is afgelopen week doorbroken. Zowel Brent Crude als WTI (West Texas Intermediate) sloot de week 2% hoger af. Brent Crude eindigde op $ 74,58 per vat, terwijl WTI sloot op $ 71,68t. Het is echter nog te vroeg om te spreken van een ommekeer in het marktsentiment.