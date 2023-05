’s Werelds grootste containerschip MSC Loreto komt naar Rotterdam

MSC Loreto, ’s werelds grootste containerschip met een maximale capaciteit van 24.346 TEU (20-voets containers), zal op woensdagochtend 24 mei aanmeren bij APMT 2 in de Prinses Amaliahaven in Rotterdam.

Het schip neemt deze prestigieuze titel over van de recentelijk in gebruik genomen OOCL Spain (24.188 TEU). De Loreto deelt de titel voor grootste containerschip met haar zusterschip MSC Irina. Voor de schipspotters is de voorlopige aankomsttijd gepland op woensdagochtend 24 mei om 06.00 uur. Het schip is hier te volgen.

De FutureLand Ferry biedt op woensdagmiddag een rondvaart aan waarbij onder andere het schip wordt gepasseerd. De rondvaart begint om 12.30 uur (inschepen om 12.15 uur) en duurt 60 minuten. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar voor geïnteresseerden.

