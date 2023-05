Meer onderzoek nodig voor aanscherping stabiliteitseisen boomkorkotters

Visserij

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is van plan maatregelen te nemen om de veiligheid van vissersvaartuigen in het algemeen en boomkorkotters in het bijzonder te verbeteren. Omdat die maatregelen van grote invloed kunnen zijn op de sector is echter eerst nader onderzoek nodig. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief na overleg met de sector over de stabiliteit van boomkorkotters.