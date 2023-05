APM Terminals Maasvlakte II sluit aan op integrale planning containerbinnenvaart Nextlogic

APM Terminals Maasvlakte II (APMT MVII) is de nieuwste deelnemer aan de integrale planning van de containerbinnenvaart in Rotterdam. Met de aansluiting doen nu alle vijf deepsea containerterminals op de Maasvlakte mee aan Nextlogic. Hierdoor wordt meer dan 75% van het terminalvolume en 60% van het volume van de bargeoperators integraal gepland.

Voor een terminaloperator is de enige vereiste vooraf de beschikbare kadecapaciteit en verwachte kraansnelheid door te geven. Bargeoperators melden hun rotatie-, bezoek- en ladinginformatie aan Nextlogic. Nextlogic matcht deze gegevens vervolgens met elkaar.

Via innovatieve software ontstaat zo een transparante en optimale planning die zich dynamisch aanpast aan de actuele situatie. Zowel reguliere calls als vaste tijdvensters worden gepland. Terminals en bargeoperators kunnen hun capaciteit zo volledig mogelijk benutten wat resulteert in snellere doorlooptijden in de Rotterdamse haven, aldus Nextlogic in een persbericht.

Integrale planning

Nextlogic verwacht dat met de aansluiting van meer bargeoperators in de loop van 2023 meer dan 90% van het binnenvaartvolume op de deepsea-terminals via de integrale planning zal verlopen. ‘De deelname van APMT MVII aan Nextlogic is een grote vooruitgang in het integraal plannen van de containerbinnenvaart in Rotterdam. Samen met de markt blijven we voortdurend opschalen. Door verdere optimalisatie en verbeteringen in de keten verwachten we dat binnenkort ook de eerste vletwerkers en lege depots zullen deelnemen’, aldus directeur Sijbrand Pot van Nextlogic.

Lees ook: