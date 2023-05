Zorgen over ‘gammele’ Venezolaanse tankers

Intern rapport

Het is een kwestie van tijd voordat een van de 22 olietankers van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA zal zinken, een aanvaring zal veroorzaken of olie zal lekken. Dat valt op te maken uit een intern rapport van het bedrijf, waarin staat dat ruim de helft van de schepen onmiddellijk reparatie behoeft of rijp is voor de sloop.