Als het werkt: Tellen aan boord

Hoe tel je aan boord van een schip? Dat is misschien op het eerste gezicht een vreemde vraag. Het gaat er net zo aantoe als aan de wal: één, twee, drie en zo verder. Maar op het tweede gezicht is het wel degelijk een interessante vraag. Waar vinden we bijvoorbeeld luik 1? Is dat bij de voorsteven of juist aan de achterzijde? En hoe zit het met een schip met meer schroeven? Hebben die ook nummers?

Bij schepen met twee schroeven hoeft niemand te nummeren. Het is de bakboordschroef of de stuurboordschroef. Maar bij een groter schip met vier schroeven? Waarschijnlijk zal dan sprake zijn van zoiets als een binnenbakboordschroef. Wie het weet mag het zeggen.

Anders wordt het met de luiken en ruimen van een schip. Die worden in de regel van het voorschip naar het achterschip genummerd. Hoewel het een eenvoudig te begrijpen systeem is, wordt toch, om ieder misverstand te vermijden, de nummer van het ruim vaak met verf aangegeven. Er zijn gevallen bekend van geklonken schepen, waarbij een ruimnummer zelfs onuitwisbaar met klinknagels werd aangebracht.

Tuigage

Als we nog langer teruggaan, naar de zeiltijd met meermastschepen, dan hadden deze ook genummerd kunnen worden. Maar in plaats daarvan gebruikten de toenmalige zeevaarders een ingewikkeld systeem van namen: grote mast, bezaansmast, fokkemast en dergelijke. De namen van de zeilen waren zo mogelijk nog veel ingewikkelder: van kluiver tot en met grote-mast-boven-topzeil. Hetzelfde gold ook voor het lopende want. Het was een hele klus om alle namen van de schoten en talies te kennen.

Maar de ambachtelijke tijd werd op een gegeven moment ingehaald door een meer industriële seriebouw. En daarmee werd het van belang rationeler te worden en werd het dus gebruikelijker te nummeren in plaats van met romantische namen te werken.

Spanten

Wellicht bestonden de eerste onderdelen van een schip die ooit werden genummerd uit de spanten van een schip. In tegenstelling tot de meeste repeterende onderdelen van een schip, werden de spanten niet van voorschip naar achterschip genummerd, maar andersom. Uitzonderingen daargelaten, begon het tellen van de spanten bij de kont van het schip. Of dat ook bij de huidplaten het geval is, is wellicht bij elke werf verschillend geweest. Wie het weet mag het wederom in een commentaar op dit artikel op de Schuttevaer-site zeggen.

Scheepsmotor

Nog moeilijker werd het bij de scheepsmotor. Ook daar zal bij twee motoren over de bakboord- en de stuurboordmotor worden gesproken zonder deze te nummeren. Maar elke motor heeft meerdere cilinders en zuigers. En hiermee werd het echt onoverzichtelijk. Traditioneel waren veel scheepsmotoren in de binnenvaart gemariniseerde auto- of industriemotoren. De cilinders van automotoren werden gewoonlijk vanaf de voorzijde van de auto, beginnend met nummer één genummerd. Maar als deze motoren in schepen werden geplaatst, werd de voorzijde van een automotor vaak ontoegankelijk dicht tegen een waterdicht schot geplaatst. De andere zijde, de zijde waar de keerkoppeling en schroefas zaten, was eigenlijk beter toegankelijk dan de zijde die in de auto gemakkelijk te bereiken was. De neiging ontstond om juist de cilinders aan de aszijde met nummer één te beginnen. Wanneer een reserveonderdeel moest worden besteld ontstond dan een soort Babylonische spraakverwarring tussen dealer en klant.

V8

En die spraakverwarring werd alleen maar groter als het geen lijnmotor, maar een motor met cilinders in een V-opstelling betrof. Was er dan bij bijvoorbeeld een V8-motor sprake van een telling 1 tot 4 van de linkerzijde en 1 tot 4 aan de rechterzijde, of had een V8-motor gewoon een telling van 1 tot en met 8?

Omdat de meeste V8-motoren slechts één krukas hebben, zijn de cilinders in de rechter- en linkerhelft ietsje verschoven om de zuigers op deze krukas een plaatsje te geven tussen de andere. Kortom, de cilinders staan een beetje in zig-zag, waarmee er toch opeenvolgend kan worden genummerd: zit bijvoorbeeld rechts cilinder 1, dan links cilinder 2, rechts weer cilinder 3 en zo verder. Dit systeem is ook van belang voor de volgorde waarin de cilinders hun arbeidsslag maken, zodat de acht cilinders niet tegen elkaar in gaan boksen, maar goed samenwerken. Deze informatie is, als het goed is, bij de dealer voorhanden, samen met de voorgeschreven wijze van nummering van die motor.

