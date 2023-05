Slowaaks detacheringsbureau TMLG heeft ambitie om alle bemanningsproblemen op te lossen

Maritime Industry

Ontzorgen. Dat is het woord dat CEO Tomáš Petöcz van rederij en maritiem uitzendbureau TMLG Group uit Slowakije regelmatig gebruikt. Een kleine 15 jaar geleden bescheiden begonnen in Slowakije, gebeurt dat ontzorgen op het gebied van bemiddeling en overname van alle administratieve rompslomp, inclusief salarisbetalingen, intussen via kantoren in Slowakije, Tsjechië, Zwitserland en Luxemburg. En de groei gaat door, aldus Petöcz (31).