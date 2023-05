Vakbeurs Maritime Industry in drie themadagen

De Evenementenhal in Gorinchem biedt dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 mei 2023 weer plaats aan de vakbeurs Maritime Industry. De grootste binnenvaartbeurs telt volgens organisator Easyfairs dit jaar 2018 deelnemers en is met diverse seminars en netwerkmogelijkheden, een platform voor kennisuitwisseling in de maritieme industrie.

‘Het belooft weer een mooi samenzijn te worden van oude bekenden en nieuwe gezichten. Maar niet alleen de exposanten zorgen voor een goed gevuld programma’, zegt Malou Weststrate namens de beursorganisatie.

De beurs staat dit jaar in het teken van drie themadagen, elk met hun eigen invulling. Weststrate: ‘En als klap op de vuurpijl presenteert de beurs dit jaar terug van weggeweest: De Scheepsbar!’

De beursorganisatie heeft elke beursdag een eigen thema meegegeven. De dinsdag staat in het teken van kennisdeling. In het ‘kennistheater’ zijn verschillende kennissessies bij te wonen. Er worden thema’s behandeld als pensioenen, digitalisering, subsidieregelingen en modal shift. Ook exposanten spelen in op de meest actuele thema’s met hun producten, innovaties en diensten.

Career Event

Op de tweede beursdag wordt het Career Event gelanceerd. De beursorganisatie wil in samenwerking met De Scheepvaartkrant een brug slaan tussen vraag en aanbod. Zowel afstudeerders die op zoek zijn naar een stageplek, als (young) professionals en mensen die toe zijn aan een carrièreswitch zijn welkom op de vacaturemarkt.

Goed doel

De derde dag is er bijzondere aandacht voor zeilschip De Eendracht, het goede doel van deze editie van Maritime Industry. Als non profit-organisatie zet Stichting Zeilschip Eendracht zich samen met haar circa 300 vrijwilligers in om aan jongeren, kansarmen, zieken en ouderen letterlijk de wind in de zeilen te bieden. Het bijna 60 meter lange en 13 meter brede zeilschip is de grootste gaffeltopzeilschoener van Nederland. De stichting zal tijdens de beurs op ludieke wijze fondsen werven.

Kennisprogramma dinsdag 23 mei

14:00 – 14:30 uur | Pensioen voor de Rijn- en Binnenvaart vanaf 2025 | Paul Bruijns – Colpas PensioenConsultancy

Vanaf 2025 is er geen verplichte pensioenregeling meer voor de Rijn- en Binnenvaart via het pensioenfonds. Dit betekent dat alle werkgevers in de branche in de loop van 2024 zullen moeten nadenken en beslissen over de toekomstige vormgeving van deze belangrijke arbeidsvoorwaarde.

14:30 – 15:00 uur | Het delen van vaarintenties kan binnenvaart helpen om nog veiliger en efficiënter te worden | RWS – Patrick Potgraven

In het project Intenties Delen is de meerwaarde van het delen van vaarintenties in de binnenvaart onderzocht. Voor het delen (en tonen) van die intenties wordt gebruikgemaakt van track-pilots, een geavanceerd navigatie-instrument dat in snel tempo de binnenvaart verovert. Uit een simulatoronderzoek bij het Marin bleek dat het delen van vaarintenties de binnenvaart veiliger en efficiënter kan maken, mits de implementatie met zorg gebeurt.

15:00 – 15:30 uur | Modal shift subsidieregeling. Het financiële zetje om de stap naar vervoer over water te maken | Miranda Volker, logistiek adviseur

Sinds 1-1-2023 geldt de subsidieregeling modal shift voor verladers en expediteurs/bevrachtingskantoren om zo vervoer over water nog aantrekkelijker te maken. Ook is er een aanbestedingsregeling, waarmee rederijen, terminals en overslagbedrijven een nieuwe verbinding met extra financiële middelen via het water kunnen opstarten. De regelingen gelden zowel voor bulk- als containerlading.

15:30 – 16:00 uur | Subsidie Verduurzaming Binnenvaart: stand van zaken & opties | Niels Kreukniet, projectmanager EICB

Sinds 2021 zijn er miljoenen vanuit de Green Deal Binnenvaart en de Nationale Stikstofaanpak via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de binnenvaart gevloeid in de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen. Het EICB treedt namens het Rijk (RVO) op als vraagbaak naar de sector. Projectmanager Niels Kreukniet blikt terug op de regeling tot nu toe en kijkt vooruit. Ook wordt kort ingegaan op de fiscale aftrekregelingen EIA en MIA/Vamil, die kunnen voor schippers interessanter zijn dan gedacht.

16:00 – 16:30 uur | De toekomst van digitalisering op vaarwegen en in de binnenvaart | Henk van Laar, beleidsmanager Bureau Telematica Binnenvaart (BTB)

De snelle digitalisering van de maatschappij en in ons dagelijks leven zal niemand ontgaan. Ook de vaarwegen en de binnenvaart worden er aan blootgesteld. In de afgelopen 25 jaar zijn reeds grote stappen gezet, bijvoorbeeld met elektronische kaarten, het elektronisch melden van lading- en reisgegevens (BICS), AIS en niet te vergeten e-mail en de smartphone. Toch lijkt er een volgende digitale revolutie aan te komen. Kan de binnenvaart daarin een rol van betekenis spelen? Het op afstand besturen van schepen en het verdwijnen van papieren documenten maken de binnenvaart tot een speler die in de ‘Champions League van digitalisering’ kan meespelen.

16:30 – 17:00 uur | Geautomatiseerd varen in de praktijk | Salih Karaarslan Projectmanager EICB, Nederlands Forum voor Smart Shipping (Smash!)

Inzage in de praktische commerciële toepassingen op het gebied van geautomatiseerd varen en wat dit concreet betekent voor de operaties.

17:00 – 17:30 uur | Condor H2 – Opschalen van emissieloze binnenvaart op waterstof | Marjon Castelijns, project leader Condor H2

Condor H2 is een project met als doelstelling het emissieloos varen op waterstof versneld haalbaar en betaalbaar maken. Dit zal gerealiseerd worden via modulaire, gestandaardiseerde ‘pay per use’-oplossingen.

