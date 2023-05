Overal waar u vaart: Steeds drukker

De laatste keer dat het mijn beurt was om hier een stukje te schrijven was in maart. Het zijn drukke tijden. Ik doe het werk van regiocoördinator naast mijn werk in de jachtbouw. Voor varende ondernemers die het rustig aan willen doen, blijf vooral varende ondernemer.

Natuurlijk bagatelliseer ik een beetje de spannende momenten van hoog water, slecht weer en ETA’s die door falende infrastructuur in het honderd dreigen te lopen. En idealiseer ik de momenten dat ik met een stralende dag over de vaarwegen met een schip onderweg was.

Er komen steeds meer taken op mij af als regiocoördinator. Vooral omdat het veel repareerwerk is. In het zuidoosten luiden we al jaren de noodklok dat de binnenvaart niet aan haar verplichtingen kan voldoen door de manier waarop Rijkswaterstaat de vaarwegen onderhoudt. Regulier onderhoud uitstellen is onverstandig.

SLA’s en OBR’s

Hoe werken Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW? Het ministerie doet elke acht jaar (was 6) een Service Level Agreement (SLA)-aanvraag. Rijkswaterstaat stelt regionaal een SLA-offerte op en dient die bij IenW in. Daar wordt erover beslist. Het zijn dus landelijk een heleboel SLA’s.

Voor het hoofdvaarwegennet zijn twee PIN’s (Prestatie Indicatoren) van toepassing op kunstwerken. Deze zijn: PIN1 Stremming door onderhoud. En PIN2 stremming door storingsherstel. Rijkswaterstaat is op de bedienbare objecten (bijna) dagelijks, al dan niet op afstand, aanwezig voor bediening en er is een publieksnummer beschikbaar voor het doorgeven van gevaarlijke situaties (de 0800-meldingen). Daarnaast worden kunstwerken gemiddeld elke zes jaar geïnspecteerd en voorzien van een toestandsscore.

Dit leidt tot het Object Beheer Regime (OBR). Hierin beschrijft Rijkswaterstaat per objectsoort de instandhoudingsstrategie. In de OBR’s staat dus hoe het beheer en onderhoud moet worden uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van richtlijnen en normen. De OBR’s worden elke twee jaar herzien. Hier zit wel een hiaat. Rijkswaterstaat houdt bij de instandhoudingskosten voor de lange termijn namelijk geen rekening met de ouderdom en huidige toestand van het areaal. In tegenstelling tot de korte termijn, geldt bij de lange termijn (in de OBR’s) het uitgangspunt: huidige onderhoudstoestand is op orde. Alle vaarweggebruikers weten wel beter. De ouderdom van het areaal heeft grote invloed!

Brandjes blussen

Wat ik als regiocoördinator doe is eigenlijk veel brandjes proberen te blussen. Dat doen we (het nautisch-technische domein van KBN) veelal samen met de vaarwegadviseurs en de regionale RWS-directie. Deze brandjes ontstaan omdat in het verleden verkeerde keuzes zijn gemaakt. Maar ook omdat onderhoud en planning veel meer een theoretische dan een technisch geanalyseerde en geobserveerde benadering is. Bediening op afstand geeft ook niet dezelfde indruk als wanneer een sluismeester zijn rondje maakt over de sluis. Ook dat speelt een rol.

Fusie

Tot zover de externe zaken. Daarnaast slurpen interne zaken ook veel energie en tijd. Ik wil benadrukken dat ik het volste vertrouwen heb in de invulling van de, uit de fusie met CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer ontstane Koninklijke Binnenvaart Nederland. Fuseren doe je niet op het moment dat je de handtekening zet. De echte fusie komt daarna pas op gang. Zo is het ook in de verhouding tussen KBN en Schippersvereniging Schuttevaer. Ik heb de afgelopen weken geprobeerd daaraan een positieve bijdrage te leveren. De SVS-afdelingen zijn nodig voor de binding met de varende. Het is een huis met KBN als beheerder. Maar we moeten er wel samen in wonen. Soms ervaar je van huisregels dat ze niet zo goed werken of onduidelijk zijn. Dan moet je het gesprek met elkaar aangaan. Dat doe je door met respect naar elkaar te luisteren. Maar ook door je eigen grenzen goed uit te leggen. Ik denk dat de afgelopen dagen goede stappen zijn gezet. Dat betekent niet dat we klaar zijn. Het doel is een goede belangenvertegenwoordiging van de binnenvaart en daar ga ik in ieder geval stug mee door.

Een goede reis. Blijf gezond en tot de volgde bijdrage

Nico Evens

Regiocoördinator Zuid0ost-Nederland

regiozon@bln.nl / 06 25 17 31 53

