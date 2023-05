Leah: reconstructie van beunschip tot kraanschip

Als gedateerd beunschip ging ze de helling op. Na een gecompliceerde verbouwing, het specialisme van Nieuwenhuijsen Scheepbouw in Geertruidenberg, gleed ze vrijdag 28 april als kraanschip weer van de wagens. Elf weken stond de Leah van André en Brenda Kornet op de bokken bij de scheepswerf aan de Donge. De open dag op 13 mei in Hardinxveld- Giessendam werd een feest voor familie, vrienden, makers en last but not least de financiers.

André Kornet (38) voer op verschillende kraanschepen, de laatste twee jaar als eigenaar. Maar bij de laatste certificaatsvernieuwing kwam zijn schip niet door de keuring. Hoge kosten voor een nieuw vlak dreigden. Niets doen was geen optie. Maar hij wist een beunschip te koop waarvan een uitstekend kraanschip viel te maken. ‘Is hij nog te koop’, vroeg hij makelaardij P. Verschoor Nautiek BV in Hardinxveld. ‘Je bent net op tijd’, was het antwoord.

Van het een kwam het ander. Bestevaer Expertise werd ingeschakeld voor inspectie, bouwbegeleiding en berekeningen. Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering regelde het businessplan en de financiering. Veel werk en onzekerheid volgden, evenals verwondering, dankbaarheid en vertrouwen. Het werd een deal.

Budget

Voor de financiering en verbouwing van de Leah werd 11 januari een online crowdfunding geopend. Na drie minuten was deze vol met 132 intekenaars die voor bijna 300.000 euro garant staan. Eentje schoot door naar een verrassend groot bedrag met de opmerking: ‘We kennen hem als betrouwbaar en positief, een man die waarmaakt wat hij aanpakt. Zijn drive en visie om business te maken met een kraanschip heeft ons hart gestolen.’

En zo werden André en Brenda Kornet eigenaar van de 55 x 7,20 meter grote Spes Salutis, die de naam kreeg van hun vorige schip Leah.

Oude schip ontmanteld

‘Welkom aan boord.’ Kornet nodigt ons uit voor een rondje over zijn schip waar nog hard aan wordt gewerkt. Wat het eerst opvalt zijn de twee kingsize spudpalen. ‘Er zitten vijf buizen van zes meter lengte in, pakweg zo’n 24 meter onder het vlak uit’, vertelt André. Vrij uniek op binnenwater, waarom zo diep? ‘Soms loop ik tegen een opdracht aan zoals in de Rotterdamse haven waarbij dat nodig is. Dergelijke spudpalen geven je dan een voorsprong. Omdat een kraanlast voortdurend slingerbeweging veroorzaakt, moeten de spudpalen zwaar zijn uitgevoerd. Ons oude schip hebben we ontmanteld en veel onderdelen hergebruikt, zoals de autokraan en lieren van de spudpalen. Daarna is ze afgeleverd voor de sloop bij Treffers in Haarlem.’

Kraanbaan

De rechte denneboom van het beunschip was een van de punten die haar geschikt maakten. ‘Dat is essentieel voor de kraanbaan. Met een relatief kleine aanpassing hebben we dat hier voor elkaar. Ook heeft de dubbele bodem 50 centimeter hoge kattesporen en is daardoor ijzersterk, precies wat ik zocht. In de dubbele denneboom zijn schotjes aangebracht, samen met het kalfdek is een stevige kooiconstructie ontstaan met de rails bovenop. Voor lang materiaal is het middendek uit de ladingbeun verwijderd.’

De afwateringsgoot krijgt hier een 2.0-uitvoering. Achterin de beun is ruimte voor de shovel gerealiseerd. Waar je ook kijkt, tussen steven en spiegel heeft alles de functie van een kraanschip.

Slogan

‘Staan is aan.’ Dat is de slogan van André. Het klinkt Cruyffiaans, maar zou ook zomaar Sliedrechts kunnen zijn, de plek waar hij vandaan komt. Hoe dan ook, hij loopt als trotse eigenaar over zijn schip. Dit nieuw, dat aangepast, die is ook nieuw en speciaal voor een Stage V-generator erbij.

Wanneer de man van de belettering zich meldt om de naam op de boeiing te plakken zegt André: ‘Nu wordt het pas echt de Leah. Kom we gaan naar binnen voor de koffie. Brenda is er niet, die is hydrauliekolie halen. We hebben het druk met onze drie jonge kinderen, een huis plus een schip. We doen alles samen.’

Genieten

André geniet wel van het bouwproces. ‘Als je de plannen van de tekening vorm ziet krijgen en je kunt daarbij de vakmensen op de werf soms een handje toesteken, dan heb ik het naar mijn zin. Zelf bijdragen, ook al is het maar een idee, dat maakt je dag. Maar het allerliefst ben ik in mijn kraancabine aan ‘t werk bij een interessant karwei. Van een goeie samenwerking en de uitvoerder aan een ideetje helpen geniet ik ook. Soms draagt mijn ervaring bij aan een beter of sneller resultaat. Paaltjes trekken bijvoorbeeld, daarin heb ik routine ontwikkeld. Ik werk dan graag over de kop.’

De nieuwe Leah is uitgerust met de PLM kraan met een tandengrijper en poliep van het vorige schip. ‘Als alles aan boord is, staat mijn zaak op de rails en zetten we koers naar een omvangrijk werk op de Moezel.’

Schoonderwoerd Scheepsfinancieringen

‘Wij mochten voor dit bijzondere project de financiering arrangeren. Alvorens het financieringsplan werd geschreven, is uitgebreid onderzocht of ombouw mogelijk en haalbaar was. Toen eenmaal alle (financiële) consequenties in beeld waren gebracht en de financiering mede via een stukje crowdfunding rond was, kon de werf beginnen met ombouwen van beun- tot kraanschip. Dat is altijd weer een uitdaging en een verrassing en samen met André hebben we het budget zo goed mogelijk bewaakt om evt. meerwerk tot een absoluut minimum te beperken. Met dank aan alle partijen is dat gelukt en ik wens Andre met zijn vrouw Brenda heel veel succes met dit fraaie resultaat.’

Bestevaer

‘Aan boord van de Leah hebben wij als Bestevaer voor aanvang van de verbouwing, de taxatie, casco- en veiligheidsinspecties uitgevoerd. Tijdens de verbouwingswerkzaamheden zijn er meerdere bezoeken aan boord gebracht om de verbouwing te begeleiden, daarbij is o.a. gekeken naar de scheepssterkte en- constructie in verband met de aan boord te plaatsen overslagkraan. Zodra deze kraan aan boord is geplaatst zullen wij de stabiliteit van het schip controleren.’

