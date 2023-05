Het verbod op varend ontgassen gaat uiterlijk 1 juli 2024 in, dat schrijft minister Mark Harbers (IenW) in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf die dag gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaven op varend ontgassen.

Minister Harbers verwacht dat Zwitserland eind dit jaar het CDNI-verdrag, waar een verbod op varend ontgassen ondervalt, ratificeert. Het verbod mag zes maanden na ratificatie van het laatste land ingaan. Frankrijk heeft de ratificatieprocedure bijna afgerond.

Harbers besluit nu 1 juli als 2024 al aan te stippen, omdat hij daarmee de partijen een duidelijke stip op de horizon wil bieden. Wanneer Zwitserland eerder ratificeert gaat het verbod eerder in.

‘Nederland zet zich al jaren in om een verbod op varend ontgassen in het CDNI-verdrag te krijgen. Het is heel goed nieuws dat er nu duidelijkheid is over het moment waarop het verbod ingaat. De komende maanden gaan alle betrokken partijen samen kijken hoe we richting 1 juli volgend jaar de stappen kunnen nemen die nodig zijn, om schepen vanaf die datum op een andere manier te ontgassen’, zegt de minister.

Ontgassingsinstallaties

Over hoe er na 1 juli ontgast gaat worden komt er voor de zomer van 2023 een roadmap. Probleem is dat er nu geen alternatieven zijn om te ontgassen. Er zijn twee ontgassingsinstallaties, in Rotterdam en Moerdijk. In Amsterdam is er een vergunning voor een mobiele installatie, maar die wordt elders gebruikt.

Die bal ligt echter niet bij het ministerie wat dit betreft. ‘Van de verladers en de vergunningverleners wordt verwacht dat zij er alles aan zullen doen om binnen de wettelijke mogelijkheden de ontgassingsinfrastructuur van de grond te krijgen’, schrijft de minister aan de Kamer

‘De periode tot aan 1 juli 2024 of zoveel eerder (zes maanden na de ratificatie door Zwitserland) moet voor vergunningverleners en de verladers voldoende tijd geven om de benodigde ontgassingsinfrastructuur op orde te krijgen.

Eerste twee fases samen

De eerste twee fases van het CDNI-verdrag gaan tegelijk in, in Nederland. ‘Hierdoor loopt Nederland voor op de afspraken die met de andere landen zijn gemaakt. Ik zal daarom in overleg treden met mijn collega-ministers in de Verdragsstaten om deze samenvoeging ook in andere verdragstaten te realiseren’, stelt Harbers.

In fase 1 gaat het om stoffen zoals benzine, benzeen en mengsels met meer dan 10 procent ethanol. Fase 2 bevat een verbod op het ontgassen van onder andere ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10 procent benzeen.

De roep was er in Nederland om deze fases te combineren. De stoffen in fase 1 worden al vervoerd met schepen die geen andere stoffen vervoeren, dedicated transport. Daarom wilden betrokken partijen dat ook de tweede fase direct in zou gaan.

Fase 3, verbod op het ontgassen van onder andere aceton, ethanol en methanol, gaat 3 of 4 jaar na fase 1 in.

