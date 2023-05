Kademuur haven Scheveningen met spoed versterkt vanwege verzakkingsgevaar

Een kademuur in de recreatiehaven van Scheveningen wordt met spoed versterkt om straat- en grondverzakkingen te voorkomen. Het werk stond voor na de zomer op de planning, maar tijdens een controle zijn onvoorziene risico’s naar voren gekomen, zegt de gemeente Den Haag in een online update.

De betreffende kademuur beslaat een deel van de Dr. Lelykade in de tweede Scheveningse haven. ‘Uit recent onderzoek is gebleken dat de waterbodem langs de kade slechter is dan verwacht’, aldus de gemeente. ‘Doordat er ruimte is ontstaan tussen de kademuur en de waterbodem spoelt grond achter de kademuur weg. Hierdoor ontstaan verzakkingen in het straatwerk en wordt de grond onder de kademuur minder stevig.’

Na de controle zijn er ‘direct veiligheidsmaatregelen genomen’, waaronder een vervroegde onderhoudsbeurt. Volgens de onderhoudsplanning van de gemeente zou de Dr. Lelykade pas na de zomer worden aangepakt, maar de versterking ging vandaag van start. Als het meezit is het werk over een maand klaar. Tussen nu en dan zijn de ligplaatsen aan een deel van de Dr. Lelykade afgesloten.

Staal en beton

De gemeente legt uit dat de kade wordt versterkt met zogenoemde ‘zinkstukken’, een soort stalen matten. ‘Deze matten worden in elkaar gezet op een strandje bij de Hellingweg. Vervolgens vaart een boot de matten naar de kade. Daar worden ze gevuld met zand en stenen waardoor ze naar de bodem zakken.’

‘Als de mat op de bodem ligt, wordt deze onder water volgestort met een speciaal soort beton. Na het versterken van de bodem worden de holle ruimtes achter de kademuur weer opgevuld met zand. Het werk wordt vanaf het water en met duikers uitgevoerd. Het storten van het beton gebeurt vanaf de kade.’ (bron: Infrasite)

Lees ook: