Semi-autonome binnenvaartschepen River Drones gedoopt in Antwerpen

De eerste twee River Drones van rederij Erik Verstraeten zijn 16 mei gedoopt in Antwerpen. De rederij onder leiding van Erik en ‘sHeerengave Verstraeten lanceert, samen met bevrachter Naval Inland Navigation en projectpartners, een vloot van 10 River Drones voor de Belgische en Nederlandse markt. De River Drone is een binnenvaartschip dat semi-autonoom kan varen en groener is dan

RensenDriessen uit Zwijdrecht liet de casco’s bouwen in China. De casco’s van de schepen arriveerden allen in de tweede helft van 2022 en februari 2023; afbouw gebeurde bij Asto Shipyard uit Raamsdonkveer. River Drone 1, het eerste schip uit de reeks, ging begin april in de vaart, de overige schepen uit de vloot zullen in de loop van 2023 nog in de vaart gebracht worden. River Drone 10 gaat volgens verwachting in oktober in de vaart.

Naval Inland Navigation

‘Het was uiteraard een erg gedurfde investering om meteen 10 schepen, met zulke innovaties, in de vaart te brengen’, vertelt Niels Cotur, CEO van Naval Inland Navigation, de bevrachter die alle 10 de schepen van Erik Verstraeten in charter neemt.

Tekst gaat verder onder de foto

‘Niet alleen nam de eigenaar een groot financieel risico, hij bedacht ook een volledig nieuw concept voor de droge-lading en containervaart dat uniek is in de markt”, vervolgt Cotur . ‘Dat is de reden dat Naval Inland Navigation, met oog op diversificatie en vergroening, besloot de hele vloot River Drones in te charteren.’

Naast de keuze voor een contractor (Rensen-Driessen), een werf (Asto), en een bevrachter (Naval) werkten mee aan dit project : Omega Verhaar als leveranciers van propulsie, de innovatieve en zelf ontwikkelde Equadrive-poddrives, evenals leverancier van de boegschroeven, Werkina Werkendam als aannemer voor alle elektrische werken, inclusief de diesel-elektrische aandrijving van het schip, Koedood Marine, als leverancier van de Stage V hoofd-en hulpmotoren en elektrische alternatoren, en Hoogendoorn uit Werkendam, die voor de betimmering en het interieur van het schip instonden.

Tekst gaat verder onder de foto

Seafar

Seafar NV uit Antwerpen tenslotte stond in voor het leveren van hard- en software om de automatisering van het schip, en de besturing vanop afstand vanuit hun Shore Control Center, mogelijk te maken. ‘Het idee om te investeren in droge-ladingschepen ontstond in 2021’, vertelt Erik Verstraeten, initiatiefnemer en eigenaar van de vloot van 10 River Drones.

Tekst gaat verder onder de foto

‘De technologie van Seafar, toegepast op grote schepen, bood ons een goed toekomstperspectief om de uitdagingen waar de binnenvaart voor staat aan te pakken’, schets Verstraeten. ‘Er is een sterke nood aan vernieuwing en innovatie in de sector, dat wordt gedreven door een nijpend personeelstekort in het vinden van geschikte bemanningen enerzijds, en de nood om snel de sector verder te vergroenen anderzijds.

De schepen zijn in de toekomst perfect in staat zijn verdere automatisering en autonomie in de vaart toe te staan, en laat de hybride (diesel-)elektrische aandrijving een flexibele omschakeling toe naar nul-emissie via batterijen of de groene brandstoffen van de toekomst, waterstof en methanol, zo stelt Verstraeten.’

RensenDriessen

‘Het was uiteraard een bijzonder boeiende uitdaging om meteen een vloot van 10 River Drones te bouwen, uit te rusten en in de vaart te brengen’, zegt Wim Driessen, Managing Partner bij Rensen-Driessen. ‘Het was vooral een gedurfde beslissing van de eigenaar om meteen een hele vloot in dit nieuwe ontwerp in de vaart te brengen, maar het biedt uiteraard enorme mogelijkheden voor de gebruikers van de River Drone’, vervolgt hij.

Door de markt meteen een hele vloot aan te bieden, waarbij elk schip minstens 200 vrachtwagens per reis van de al zeer drukke snelwegen kan halen, geeft de River Drone een belangrijke impuls aan de modal shift– door vervoer over het water aan competitieve condities mogelijk te maken, vermindert de congestie.

INEC scheepsontwerp

‘Dankzij de nieuwe Stage V dieselgeneratoren van Koedood Marine, het strakke scheepsontwerp door het Nederlandse bureau INEC BV, en de krachtige Equadrive van Omega Verhaar, zullen energie- en milieuprestaties bovendien significant beter zijn dan deze van andere binnenvaartschepen – en minstens zo goed als van vervoer over de weg’, stelt Naval Inland Navigatie.

Lees ook: