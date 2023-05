Derde Eco Freighter 3700 als Mark D te water bij GS Yard

Zonder ceremonieel is donderdag 11 mei bouwnummer 236 Mark D te water gelaten bij GS Yards in Waterhuizen. Het schip, dat onder de vlag van Antigua & Barbuda in de vaart komt, is van het type Eco Freighter 3700 met open top-notatie.

Van dit type heeft GS Yard er intussen twee gebouwd: de Alma (bouwnummer 234) en de Alinda (bouwnummer 235) voor Rederij Holwerda in Heerenveen. De Mark D is in aanbouw voor het Duitse familiebedrijf Reederei Drevin in het Duitse Cuxhaven, dat ook de vier schepen Maike D (7940 dwt), Mastery D (10.700 dwt), Rainer D (11.400 dwt ) en Thetis D (17.800 dwt) beredert.

Het type Eco Freighter 3700 is een vervolg op de succesvolle serie Sea River Liner 3700, waarvan GS Yard er 12 afleverde aan rederij Wijnne Barends en gelieerde reders/kapitein-eigenaren alsook een identiek schip met vast stuurhuis aan Scot Lines in het Engelse Rochester.

Specificaties

Het schip is in samenwerking met Groot Ship Design in Leek ontworpen. De specifieke gegevens luiden: 2544 bt, 1216 nt, 3718 dwt, lengte over alles 88 meter, lengte tussen de loodlijnen 84,98 meter, breedte 13,35 meter, holte 7,05 meter. Deze schepen hebben één ruim met een lengte van 62,30 meter en een breedte van 10,80 meter met een ruiminhoud van 182.000 cft, tanktopbelasting 15 ton/m² en de schepen hebben tevens een open top-notatie. De ontwerpdiepgang bij 3000 dwt bedraagt 4,30 meter, bij 3700 ton 4,90 meter.

Een 749 kW Mitsubishi S12R hoofdmotor levert een snelheid van 10 knopen bij een brandstofverbruik van drie ton per etmaal. Tevens worden Volvo gensets geïnstalleerd. De Mitsubishi wordt geleverd door Koedood, de generatorsets door de combinatie Koedood en De Ruyter Dieseltechniek. De bunkercapaciteit is circa 90 kubieke meter. De boegschroef heeft een vermogen van 265 kW.

Weer dwarsscheeps

GS Yard (voorheen respectievelijk Scheepswerf Gebr. Van Diepen en Maas Shipyard Waterhuizen) heeft zich vanaf 2007, naast de bouw van de Sea River Liners 3700 en Eco Freighter 3700, gespecialiseerd in de bouw van binnenvaartschepen, zowel tankers als droge lading.

De scheepswerf op de kruising van het Oude Winschoterdiep en het Nieuwe Winschoterdiep in Waterhuizen, heeft een goed gevulde orderportefeuille. Dat is reden om ook de oude dwarshelling aan het doodlopende deel van het Winschoterdiep weer in gebruik te nemen. Volgens een zegsman van de werf ging daar in 1976 het laatste zeeschip te water. Nu staat bouwnummer 237 er op stapel, bestemd voor Conti Lines in Antwerpen. Dit schip, de vierde Eco Freighter 3700, wordt als CL Flanders in de vaart gebracht.

Met de tewaterlating van de Mark D werd de langshelling vrijgemaakt voor het bouwnummer 238, de vijfde Eco Freighter op rij, voor Holwerda te Heerenveen.

De Mark D (IMO 9969443) staat gepland in augustus te worden opgeleverd.

Lees ook: