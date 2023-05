Overboord geslagen zeiler overleeft lange nacht in het IJsselmeer en klimt op duwbak [UPDATE]

REDDINGSVEST

De hulpdiensten hebben maandagochtend bij de Ketelbrug een zeiler gevonden die zondag op het IJsselmeer overboord was gevallen. Naar blijkt uit informatie van de KNRM heeft de man het incident overleefd na 14 uur in het water te hebben gelegen. Hij was onderkoeld. Volgens de reddingsdienst heeft hij zijn leven te danken aan het feit dat hij een reddingsvest en zeilkleding droeg.