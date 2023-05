Nadere uitleg over fusie bedaart de gemoederen bij Schuttevaer

De landelijke vergadering van Schippersvereniging Schuttevaer lijkt de gemoederen wat te hebben bedaard. Landelijk voorzitter Erik Schultz en verschillende aanwezigen zijn tevreden over het verloop op 6 mei. Al was er wel enige discussie én is de toekomst van de Utrechtse afdeling nog onduidelijk.

Op de vergadering werd door Schultz, maar ook door de directeur Rob Leussink van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), opnieuw uitleg gegeven over de plek van Schippersvereniging Schuttevaer binnen de fusieclub KBN. ‘Dat hebben we uitgebreid gedaan. Ook aan de hand van diverse voorbeelden, waardoor we het concreet hebben proberen te maken. Dat is volgens mij goed gelukt’, zegt Schultz. ‘Uiteraard kwamen daar wat kritische vragen op, maar dat is ook goed.’

Dat bevestigt ook Andries de Weerd, regiocoördinator van Noord-Holland. ‘Er was wel enige discussie in de zaal, maar dat hou je altijd. Ik ben zelf met een positief gevoel weggegaan. We weten dat deze fusie geen schoonheidsprijs verdient, maar we moeten nu vooruit kijken. Het gaat volgens mij de goede kant op.’

Samenwonen

Eenzelfde geluid klinkt er in de ‘Overal waar u vaart’-column van Nico Evens van deze week. ‘De SVS-afdelingen zijn nodig voor de binding met de varende. Het is een huis met KBN als beheerder. Maar we moeten er wel samen in wonen. Soms ervaar je van huisregels dat ze niet goed werken of onduidelijk zijn. Dan moet je het gesprek aangaan. Dat doe je door met respect naar elkaar te luisteren. Maar ook door je eigen grenzen goed uit te leggen. Ik denk dat de afgelopen dagen goede stappen zijn gezet. Dat betekent niet dat we klaar zijn. Het doel is een goede belangenvertegenwoordiging van de binnenvaart en daar ga ik in elk geval stug mee door.’

Ook Schultz wil de blik vooruit richten. ‘Het heeft te lang geduurd. Dat weten we en dat is jammer. Maar we moeten het doel niet uit het oog verliezen. De winkel is wel door blijven draaien. Schippersvereniging Schuttevaer blijft voor mij de oren en ogen van KBN in de regio’s.’

Utrecht nog niet gebeld

Dan is er nog wel een ander punt. Het bestuur van de afdeling Utrecht stapte enkele weken geleden op uit onvrede over de fusie. ‘Die ga ik deze week bellen’, vertelde Schultz begin vorige week. ‘Nee, dat is niet gebeurd’, vertelt afdelingsvoorzitter Anné Middendorp aan het eind van die week. ‘Ik heb ook nog niets gehoord over hoe het is gegaan op die vergadering. Daar wachten wij dus nog op.’

Lees ook: