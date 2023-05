Rotterdamse haven ontvangt ‘het grootste zeevarende houten schip ter wereld’

Replica met een Missie

Drie houten masten, bijna 2000 vierkante meter vlasse zeilen en 70 bemanningsleden in traditionele kledij. Vanaf het moment dat je de loopbrug oploopt waan je je niet alleen op het grootste zeegaande houten zeilschip ter wereld, je waant je 300 jaar terug in de tijd. Schuttevaer voer een stukje mee de Rotterdamse haven in.