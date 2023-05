Hoge Raad: eigenaar Bow Jubail moet alle schade vergoeden

Oliemorsing

De eigenaar van de tanker Bow Jubail moet alle schade vergoeden die werd veroorzaakt door de olielekkage op 23 juni 2018. Dat is het gevolg van een uitspraak die onlangs door de Hoge Raad werd gedaan. Het gaat om de enorme oliemorsing die dag, nadat het schip een van haar bunkertanks lek sloeg door een aanvaring met een steiger in de Botlek. Uit het gat stroomde meer dan 200 ton stookolie in het water.