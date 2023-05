Transport Duitse onderzeeboot U-17 trekt veel bekijks in Nijmegen

Onderzeeboot U-17, die door Koninklijke Van der Wees van Dordrecht naar het Technik Museum Sinsheim Speyer wordt geduwd, is in Duitsland. Het schip vertrok vrijdagochtend 12 mei vanuit Nijmegen, waar het de avond ervoor niet onopgemerkt aan de Waalkade lag, naar Duisburg.

De Duitse onderzeeboot U-17 is 11 mei begonnen aan haar tocht richting het museum. Op de eerste dag ging de onderzeeboot van Dordrecht naar Nijmegen. Vanochtend vroeg vertrok het schip richting Duisburg, waar het vandaag rond 16:30 aankomt. Het transport is hier te volgen.

Koninklijke Van der Wees is verantwoordelijk voor het transport. De onderzeeboot ligt op het ponton Lastdrager 27 en wordt geduwd door duwboot Pieter van der Wees. Van der Wees was ook verantwoordelijk voor het transport naar Dordrecht. De onderzeeboot lag in de Noord-Duitse marinestad Kiel en is daar enkele weken geleden met een 900-tons kraan op een ponton gezet. Via het Kielerkanaal en over de Noordzee kwam de U-17 naar Dordrecht. Om wat mooie plaatjes te schieten maakte de onderzeeboot een extra rondje door Rotterdam.

Na Duisburg staan ook nog Keulen, Lahnstein, Main en Mannheim op het programma. De onderzeeboot komt vervolgens woensdag 17 mei in de natuurlijke haven van Speyer. Het laatste deel naar het museum gaat over de weg, dat gebeurt op 21 mei.

