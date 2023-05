Foutieve aanpassing bedientijd spoorbrug Coevorden volgende stap in brugsoap: ‘Excuses maken, ik?’

Er lijkt geen eind te komen aan de ontwikkelingen en verrassingen rond de spoorbrug over de Stadsgracht in Coevorden. Na wel een lunchpauze van twaalf tot een, geen lunchpauze en uiteindelijk toch een lunchpauze, zoals ProRail begin mei liet weten, is nu de bedientijd aan het eind van de dag ingekort. Van 20:00 uur, zoals op vaarweginformatie.nl staat, zou die zijn gewijzigd naar 17:35 uur, zoals de verkeerscentrale in Zwolle laat weten. Dat klopt niet en een woordvoerster van ProRail biedt dan ook haar excuses aan voor het incident.

En weer was het schipper Mario Noldes van de So Long die erdoor werd verrast, net als op 14 april toen hem om even over twaalf de doorgang eerst werd geweigerd maar de brug later ‘uit coulance’ en omdat hij er op wees dat ProRail aan Schuttevaer had laten weten dat er gedurende het hoogseizoen op aanvraag wel werd bediend. Voor het feit dat dat uiteindelijk toch niet zo was bood ProRail begin mei haar excuses aan.

Op donderdag 11 mei voer Noldes met een 347 ton brekerzand voor Wemeyer Zand en Grind naar Coevorden. Om kwart voor zes lag hij voor de spoorbrug toen hij iets te horen kreeg dat hem verbijsterde en heel erg kwaad maakte: ‘Meneer, de brug wordt dagelijks gedraaid tot vijf over half zes. Nieuwe afspraak tussen Rijkswaterstaat en ProRail. Zo hebben wij het hier staan en zo gebeurt het. Tot morgen.’ Noldes ontplofte en liet zich een aantal krachttermen en minder vleiende woorden ontvallen en belde vervolgens Schuttevaer. Legde, nog steeds doorspekt met krachttermen, uit wat hem was overkomen. ‘Bellen jullie nou Zwolle eens. Nee, niet morgen, nú.’ Er werd gebeld en gevraagd: ‘Meneer, kunt u mij vertellen tot hoe laat de spoorbrug in Coevorden wordt bediend?’ Het antwoord: ‘Ja, dat kan ik, tot 17 uur 35.’ Op de vraag naar het waarom kwam het advies om het maar hogerop in de organisatie te zoeken. ‘Hier staat het zo, en daar houden we ons aan. En zegt u schipper Noldes maar dat als hij ooit nog door de brug wil, hij eerst zijn excuses moet maken voor alle verwensingen. Prettige avond verder.’

‘Excuus maken, ik?’

Als Noldes op de hoogte wordt gebracht spuit de stoom weer uit zijn oren. ‘Excuus maken, ik? Laat ProRail maar excuus maken naar mij voor alle verloren tijd. En trouwens, al lassen ze de brug vast, mij best, mij maakt het niet uit. Ik kom nu echt nooit meer in Coevorden. Een paar weken geleden zei Noldes hetzelfde maar wist Jan Wemeijer hem om te praten. Dit keer gaat dat waarschijnlijk niet meer lukken want Mario Noldes draaide om en lag donderdagavond voor de Monierbrug, totdat die vrijdag om negen uur werd bediend. ‘Ik heb mijn bevrachter gebeld en gezegd dat hij maar een andere bestemming voor het zand moet zoeken. Op deze manier was het een dure, een verloren week.’ Vrijdagmorgen werd Noldes geschut in de Haandriksluis. Hij was schijnbaar wat gekalmeerd. ‘Nu is Jan Wemeijer een beetje boos op mij, dat ik niet eerst gelost heb voordat ik naar de nieuwe losplaats vaar. Waar die is? In Wijk bij Duurstede. Dit zand komt uit Born en gaat via Coevorden naar Wijk bij Duurstede. En nee, ik heb nog nooit geladen met zand in deze sluis gelegen met de kop naar Gramsbergen.’

Uiteraard vroeg Schuttevaer donderdagavond nog om commentaar aan ProRail. Vrijdagmorgen is het antwoord: ‘Op het niet openen van de spoorbrug in Coevorden om 17:40 uur terwijl op vaarweginformatie.nl staat dat dat wel zou moeten, past maar één antwoord: excuses en mea culpa. Dit had niet mogen gebeuren’. Ze voegt er aan toe dat over de manier waarop Noldes tegenover de bedienaar zijn onvrede heeft uitgesproken, een klacht is gedeponeerd bij Rijkswaterstaat.

Tot slot Jan Wemeijer die het zand had besteld en bijna vanaf zijn loswal zag verdwijnen. ‘Ik ben hier helemaal niet bij mee, moet zien dat ik ander zand krijg. Anders sta ik voor gek bij mijn afnemers. Ik had liever gezien dat Noldes het hier had gelost en daarna wat mij betreft nooit meer naar Coevorden was gekomen. Hij overnachtte op 10 minuten varen van onze loswal. Nu heeft hij niet alleen zichzelf maar mij ook te pakken.’

Nog nooit vertoond, de So Long geladen met 347 ton brekerzand in sluis De Haandrik met de kop richting Almelo. De vracht ging van Born via Coevorden naar Wijk bij Duurstede. Foto Willem de Niet