Brandweer bevrijdt man uit scheepsmast

Een man zat geruime tijd vast in de mast van zijn jacht en kon zichzelf niet meer los of omlaag krijgen. Volgens omstanders hing de man al zeker anderhalf uur in de mast voordat men in de gaten kreeg dat hij in moeilijkheden verkeerde en de brandweer alarmeerde. Die kreeg een melding van een persoon op hoogte in het water langs de N250. Met behulp van een hoogwerker is de man uiteindelijk in veiligheid gebracht. Hij is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

