Veel evenementen tijdens 200-jarig KNRM-jubileum dankzij donatie

In 2024 is het 200 jaar geleden dat de KNRM werd opgericht. De vrijwilligersorganisatie met ruim 1400 vrijwilligers komt meer dan 2500 keer per jaar kosteloos in actie bij noodmeldingen. Jaarlijks worden meer dan 4000 mensen gered of geholpen. Directeur Jacob Tas van de KNRM: ‘De vrijwilligers maken het reddende werk mogelijk door dag en nacht belangeloos beschikbaar te zijn. De KNRM is verankerd in de Nederlandse samenleving via de 45 reddingstations.’

De KNRM organiseert in 2024 een groot aantal evenementen om het 200-jarig bestaan te vieren. Er komen pop-uptentoonstellingen door het hele land, een bijzonder jubileumfotoboek, een podcast-serie, KNRM-vlootschouw en verhalende fiets- en wandelroutes langs reddingstations.

Het geld gaat ook naar het samenwerkingsverband met musea onder de noemer ‘Ode aan de Helden van het Water’. Alle maritieme musea zal aandacht besteden aan de KNRM. Tas: ‘Wij zijn verheugd dat we onze 200-jarige geschiedenis samen met de 13 aangesloten musea kunnen vertellen.’

Managing director Jonne Arnoldussen van de VriendenLoterij: ‘Dankzij de vele maritieme musea die ons land rijk is, kan heel Nederland straks in het jubileumjaar zien wat de KNRM voor belangrijk werk doet. Het is fantastisch om te kunnen bijdragen aan dit samenwerkingsverband, waarin het welzijn van mensen, kunst en cultuur elkaar vinden.’

Over de Ode aan de Helden van het Water

De Ode aan de Helden van het Water is een samenwerking van de KNRM, Het Scheepvaartmuseum (Amsterdam), Maritiem Museum (Rotterdam), Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers (Den Helder), Zuiderzeemuseum (Enkhuizen), Fries Scheepvaart Museum (Sneek), Katwijks Museum (Katwijk), Museum ’t Fiskershûske (Moddergat), Museum aan de A (Groningen), Behouden Huys (Terschelling), Museum Kaap Skil (Texel), Zee- en Havenmuseum (IJmuiden), Zandvoorts Museum en MuZee Scheveningen.

Lees ook: