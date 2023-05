Met excuses ProRail, lunchpauze brug Coevorden blijft

Een woordvoerster stelde op 28 maart dat gedurende het laagseizoen er maar één bedienaar in de centrale bedienpost in Zwolle zit en dat daarom voor de brug in Coevorden een lunchpauze is ingevoerd. Maar, zo mailde ze: ‘In het hoogseizoen zijn er wel twee bedienaars en wordt de brug wel geopend tussen 12:00 uur en 13:00 uur.’ Op 17 april ervoer schipper Mario Noldes van de So Long iets anders, toen hij om even over twaalf door de brug wilde. Hij kreeg te horen dat hij zich om één uur maar weer moest melden. Toen hij wees op de toezegging van ProRail van eind maart, maakte men een uitzondering. Maar op zoveel coulance hoeft Noldes niet altijd te rekenen, ook met twee bedienaars in Zwolle blijft de lunchpauze bestaan en geldt de informatie van de website vaarweginformatie.nl. ProRail verwacht dat komende herfst, als over de bedieningstijden van volgend jaar wordt gesproken, de spoorbrug op de agenda zal staan. Een aanpassing zou dan per 1 januari 2024 kunnen ingaan.

