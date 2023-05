Explosie op verouderde olietanker Pablo voor kust Maleisië

De stookolietanker Pablo (96.773 dwt) is voor de kust van Maleisië in brand gevlogen. Een explosie heeft grote schade veroorzaakt en de rookontwikkeling in het drukbevaren gebied is enorm.

Het schip was op het moment van de explosie vrijwel leeg, waardoor de milieuschade beperkt is gebleven. Het grootste deel van de bemanning werd gered door passerende schepen. Drie bemanningsleden zijn vermist.

Het is onduidelijk wie eigenaar is van het schip en of het is verzekerd. De CEO van Gard, een grote verzekeringsmaatschappij voor de wereldwijde vloot, waarschuwt dat de aanwezigheid van verouderde schepen in gebieden met veel verkeer een aanzienlijk risico vormt en de kans op ongelukken vergroot. Mogelijk behoort de Pablo tot de vloot schepen die illegaal Russische olie vervoert. Waarnemers melden de aankoop van veel verouderde olietankers door onbekende kopers na de sancties tegen Rusland in verband met de invasie in Oekraïne.

