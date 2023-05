Emmissierechtensysteem EU gaat rederijen miljoenen kosten

De Europese Unie en de IMO willen dat de scheepvaart snel schoner wordt. Daarom worden de emissienormen steeds strenger. Dat zorgt voor veel extra kosten. Zo moeten scheepseigenaren vanaf volgend jaar CO2-rechten kopen, moeten ze met een label aangeven hoeveel CO2-uitstoot ze hebben, gaan de prijzen van brandstoffen omhoog en passen banken nieuwe tarieven toe die rekening houden met duurzaamheid.

Indicator

Een maatregel is de invoering van een brandstofefficiency indicator (Carbon Intensity Indicator (CII)). Hierbij wordt gekeken naar de Co2-uitstoot van een schip, vervolgens wordt hieraan een label gekoppeld van A t/m E. Al vanaf 1 januari 2023 moeten schepen hun uitstoot op papier bijhouden, om zo op 1 januari 2024 het juiste label te kunnen aanvragen bij de IMO.

Het label geeft aan hoe efficiënt een schip goederen of passagiers vervoert. De berekening kijkt naar CO2-uitstoot per laadvermogen per zeemijl en is van toepassing op alle vracht-, RoPax- en cruiseschepen boven de 5000 gt.

Schepen met label E moeten een actieplan overleggen bij de IMO waarin maatregelen staan om tot label C of hoger te komen. Schepen met een D-rating krijgen twee jaar de tijd om te verbeteren, voordat ze een actieplan met maatregelen moeten indienen. Schepen met een C- of B-label wordt verzocht om vrijwillig te streven naar een A-label. Omdat de eisen steeds strenger worden, blijft een schip niet automatisch een hoog label houden. De kosten voor het bijhouden van de uitstoot, het opstellen van actieplannen en de uitvoering van alle maatregelen zijn voor de scheepseigenaren. Die zullen naar verwachting de kosten doorberekenen naar de klant.

Duurdere brandstof

Duurzame brandstoffen zijn momenteel duurder dan laagzwavelige stookolie of dieselolie die de rederijen momenteel gebruiken. Bij sommige brandstoffen, zoals methanol, telt dat ze per ton wel goedkoper zijn, maar dat ze door de lagere energie-inhoud minder efficiënt zijn. Uiteindelijk moet er dus meer van worden verstooktdan bij traditionele brandstoffen, wat zorgt voor meer kosten.

Charterprijzen

Schepen met een hoog label zullen steeds gewilder worden is de verwachting. Rico Luman, sectoreconoom transport en logistiek bij ING, voorziet dat opdrachtgevers gaan letten op het label. ‘De verwachting is dat dit de waarde van schepen en de charterprijzen gaat beïnvloeden’, aldus Luman. ‘Dat kan ook gevolgen hebben voor de scheepsfinanciering en verzekeringen’, zo vertelt hij.

Luman licht toe aan Schuttevaer: `De charters gaan kijken naar de ratings, die willen een goede kwalificatie. Verladers willen toe naar een lagere emissie, ook omdat ze zelf moeten rapporteren. Ze kijken hier bewust naar.` Vervoerskosten van schepen met een A-rating kunnen daarmee hoger uitpakken dan schepen met een D of E-rating. Luman: `Dit zal worden doorberekend aan de opdrachtgever.`

Financiële instellingen en verzekeraars staan onder toezicht van autoriteiten en die kijken ook steeds meer naar het emissieprofiel van de portefeuille ze hebben. Luman: ‘Vanuit risico-oogpunt kijken toezichthouders kijken steeds meer naar verduurzaming. Het zou kunnen dat ze daar in hun beleid rekening mee gaan houden.’

Minder uitstoot

Het doel van de IMO is dat de maatregelen ervoor zorgen dat de co2-uitstoot in 2030 per transport met 40 procent is gedaald ten opzichte van 2008.

Lees ook: