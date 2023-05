Aan de Reis: Vrije scheepscapaciteit neemt verder af

MARKTINZICHT

Wereldwijde olieprijzen hebben hun dalende trend voor een derde opeenvolgende week doorgezet. Brent crude sloot de week af op $ 75,30 per vat (-5,3% op weekbasis) en West Texas Intermediate (WTI) sloot de week af op $ 71,34 per vat (-7,1% op weekbasis). Aanhoudende zorgen over een mogelijke recessie in de Verenigde Staten blijven neerwaartse druk op de prijzen uitoefenen.