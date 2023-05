Walvis spotten op marinefregat Zr.Ms. Van Amstel

Het fregat Zr.Ms. Van Amstel heeft vorige week deelgenomen aan een oefening in onderzeebootbestrijding in de noordelijke Atlantische Oceaan tussen Noorwegen en IJsland. Commandant Wilco Faber spotte aan boord echter ook een ander onderwaterwezen.

Op een filmpje dat kapitein luitenant ter zee Faber deelt op zijn Twitter is te zien hoe een walvis voor het fregat uit het water springt. ‘Wie wil er nou niet walvis-uitkijk zijn aan boord van Zr.Ms. Van Amstel’, schrijft hij erbij.

De Koninklijke Marine en dieren zijn al eerder een goede combinatie gebleken. In oktober 2021 besloot walrus Freya een dutje te doen op onderzeeboot Zr.Ms. Dolfijn van de marine. Niet gek, want die boot behoort tot de Walrusklasse. Met walrus Freya liep het overigens niet goed af. Het dier vertrok na een paar keer in Nederland in het nieuws te zijn geweest via Groot-Britannië naar Noorwegen. Freya bracht daar meerdere bootjes tot zinken door erop te gaan liggen én stond meerdere keren oog in oog met de Noren. De Noorse autoriteiten besloten de walrus te doden, want het dier was een te groot gevaar geworden voor mensen.

Ruim een week geleden werd er een standbeeld onthuld voor de walrus in Oslo.

Dynamic Mongoose

Terug naar de Zr.Ms. Van Amstel. Het 122 meter lange schip nam deel aan de Dynamic Mongoose-operatie. ‘Zr.Ms. Van Amstel is gespecialiseerd in onderzeebootbestrijding, waarbij de bemanning verschillende sonarsystemen inzet. Ze is binnen de Navo een van de weinige fregatten met een combinatie van deze specifieke systemen’, schrijft het ministerie van Defensie. Om die reden had het schip een belangrijke rol in de operatie.

