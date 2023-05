Fruit- en groentescheepjes uit Venezuela eindelijk weer terug op Curaçao

Voor de aankomst van de twee houten vrachtscheepjes was een ceremonie georganiseerd in de haven van de St. Annabaai met onder anderen minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas en minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje. Die zeiden de komst van de twee houten vrachtscheepjes te beschouwen als de start van een nieuwe handelsrelatie met Venezuela. Inmiddels hebben meerdere luchtvaartmaatschappijen ook weer vluchten gepland tussen de twee landen.

Decennialang meerden in de kade van de historische wijk Punda van Willemstad Venezolaanse houten vrachtscheepjes aan met groente en fruit. Deze drijvende markt eindigde toen de Venezolaanse president Nicolas Maduro in februari 2019 eenzijdig alle grenzen met de eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden sloot.

Maduro

Maduro deed dat nadat Nederland had aangegeven zijn herverkiezing niet te erkennen, omdat er gefraudeerd zou zijn tijdens de presidentsverkiezingen in 2018. Sinds eind 2022 overleggen Nederland en Venezuela via technische vergaderingen over heropening van de grenzen.

Na de laatste vergadering begin dit jaar op Curaçao besloot dat land tot heropening van de grenzen op 3 april. Op Bonaire is vanaf dezelfde datum maritiem verkeer voor groente, fruit en bouwmaterialen weer toegestaan. Aruba opende op 1 mei de maritieme grenzen met Venezuela.

