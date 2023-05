Containerschip ramt Ringbrug Zeekanaal Brussel-Schelde, vrachtwagenchauffeur gewond

Een containerschip is tegen een brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde gevaren. Door de aanvaring met de Ringbrug kwam het wegdek omhoog. Een vrachtwagen kon niet meer op tijd stoppen en botste tegen de brug, de bestuurder raakte lichtgewond.

Het scheepvaartongeval vond maandagavond plaats even na 22.30 uur en heeft flinke schade veroorzaakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeval is geweest en hoe groot de schade precies is. Vermoedelijk is dit containerschip bij het ongeluk betrokken.

Door de aanvaring belandden twee containers van het schip in het water, nog eens drie kwamen verticaal vast te zitten onder de brug. De takeling en berging van het schip zullen nog enige tijd in beslag nemen, aldus de Belgische brandweer.

‘Momenteel wordt er door ons het nodige gedaan zodat de containers uit het water kunnen worden gehaald en hopen we het schip zo snel mogelijk vanonder de brug te bevrijden’, aldus de brandweer maandagavond.

Volgens De Vlaamse Waterweg was uit een eerste inspectie gebleken dat de brug geen schade had opgelopen. ‘In de loop van de dag vindt een tweede, grondigere inspectie plaats om zeker te zijn dat er effectief geen schade is. Het wegverkeer kan daardoor korte tijd hinder ondervinden’, zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg.

Eind december kwam een containerschip ook al in aanvaring met de Europabrug in Vilvoorde en niet lang daarna raakte ook de Budabrug in de haven van Brussel zwaar beschadigd door een aanvaring met een binnenschip.

