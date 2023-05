Zeevarenden geven varend bestaan lager cijfer

Seafarers Happiness Index

De algemene tevredenheid van zeevarenden is licht gedaald. Op de schaal van 1 tot en met 10 gaven zeevarenden hun leven aan boord in het eerste kwartaal van 2023 een 7,1, een lichte daling vergeleken met het laatste kwartaal van 2022 met een 7,69. Dat blijkt uit het Seafarers Happiness Index-rapport over het eerste kwartaal van 2023.