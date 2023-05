Van der Wees duwt Project 823 van Feadship door Coenecoopbrug

Het nieuwste superjacht van Feadship, Project 823, is zondag 7 mei naar Rotterdam getransporteerd door Koninklijke Van der Wees. Vandaag, maandag 8 mei, is het schip vanuit Rotterdam begonnen aan haar proefvaart op de Noordzee.

Project 823 is 67,40 meter lang en gebouwd op de Feadship-werf in Kaag. Dit gebeurde in samenwerking met Azure Naval Architects en Studio De Voogt.

Met de sleepboot Broedertrouw XIV als voor- en duwboot Pieter van der Wees als achterboot, ging het transport vanuit Kaag naar Rotterdam. De twee zijn, zo is te zien op MarineTraffic, momenteel bezig met het transport richting de Noordzee.

Vanuit Kaag richting Rotterdam kwam het superjacht onder meer langs de Coenecoopbrug. Een smalle passage, maar het superjacht kwam er heelhuids doorheen.

Lees ook: