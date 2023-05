Meyer dokt groen ‘kleintje’ uit voor Silversea Cruises

Op de Meyer Werft in Papenburg is het eerste cruiseschip dat de werf voor Silversea Cruises bouwt, de Silver Nova, van de bouwhal naar de afbouwkade verhaald. Daar wordt enkele maanden aan de inrichting gewerkt alvorens het voor de proefvaarten en de laatste klussen naar Eemshaven wordt versleept.

De eerste reis met passagiers is gepland op 14 augustus vanuit het Italiaanse Maghera, bij Venetië. Meyer werkt ook aan een zusterschip, de Silver Ray, dat in 2024 wordt opgeleverd. Voor Meyer zijn de schepen met hun lengte van 244 meter, breedte van 30 meter en accommodatie voor 728 passagiers maar ‘kleintjes’ vergeleken met bijvoorbeeld de Iona van P&O Cruises van 350 x 42 meter en een passagierscapaciteit van ruim 5200.

Evolution-serie

Volgens Silversea, dat deel uitmaakt van Royal Caribbean, zijn de twee schepen van de Evolution-serie de milieuvriendelijkste cruiseschepen

van dit moment. Ze krijgen een hybride aandrijving, een combinatie van LNG, brandstofcellen en batterijen. Daardoor zou de uitstoot 40% lager liggen dan van niet-hybride schepen met LNG-aandrijving. In havens waar een voorziening met voldoende capaciteit beschikbaar is, kan het schip worden aangesloten op walstroom. Het beschikt verder over een zogeheten Micro Auto Gasification System, dat het afvalvolume aan boord drastisch reduceert en eveneens voor vermindering van de uitstoot bij verbranding zorgt. Meyer claimt dat de Energy Efficiency Design Index (EEDI) 25% boven de eisen van de IMO ligt.

