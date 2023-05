Containerreus Ever Globe in aanvaring met olietanker Kriti Emerald op Westerschelde

In het Nauw van Bath op de Westerschelde zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee schepen met elkaar in aanvaring gekomen. Dat meldt de dienst Infra Zuid-West van de politie. Het ging om de 189 meter lange en 32 meter brede olietanker Kriti Emerald en het bijna 400 meter lange containerschip Ever Globe.

Beide schepen waren vertrokken uit Antwerpen. De ongeladen Kriti Emerald was onderweg naar Primorsk in Rusland, de Ever Globe ging naar Hamburg. Om onduidelijke redenen kwamen de twee schepen bij Bath met elkaar in aanvaring. Politieagenten gingen vanuit Vlissingen ter plaatse om poolshoogte te nemen. Ook de RWS78 van Rijkswaterstaat werd ingezet. Volgens Omroep Zeeland viel de loopbrug van een van de twee schepen overboord. Verder liepen beide schepen alleen lichte schade op, omdat de schepen door de aanzuigende werking ‘aan elkaar bleven hangen’. Van de beide betrokken partijen zijn de gegevens genoteerd. Ook zijn verklaringen opgenomen van de bemanning.

De Kriti Emerald lag zondag aan het einde van de middag nog in het ankergebied Wielingen-Noord. De Ever Globe was ook voor anker gegaan maar heeft inmiddels haar reis naar Hamburg vervolgd. Er zijn geen gewonden gevallen. De rederij van het schip waarvan de gangway overboord is gegaan is verantwoordelijk voor de berging ervan en moet een berger de opdracht geven het gevaarte van de bodem van de Westerschelde op te vissen.

