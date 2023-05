Als het werkt: Malleschip

Oorlogen

Nederland werd al kort na afloop van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in 1652 al in een nieuwe oorlog betrokken. Ditmaal tegen de Engelsen, in wat later de Eerste Engelse Oorlog zou gaan heten. Dit was voornamelijk een strijd om de hegemonie op zee. Nederland had wel behoefte aan een mirakel om van deze oorlog af te komen.