IJsbreker en cruiseschip SH Diana gedoopt in Amsterdam

De SH Diana Swan, het derde expeditiecruiseschip uit de ijsklasse van de Britse cruisemaatschappij Cruise Hellenic, is donderdag gedoopt in Amsterdam. Het schip is nu op weg naar Tromsø voor een 11-daagse cruise van fjordverkenning waarmee het Arctische seizoen wordt geopend voordat het schip wereldwijd gaat reizen.

SH Diana is de derde in een reeks van drie expeditiecruiseschepen van hoge ijsklasse. Met een 4,6-megawatt diesel-elektrisch aandrijfsysteem met selectieve katalytische reductie en een PC6 ijsversterkte romp, is ze uitgerust met extra grote stabilisatoren voor uitzonderlijk passagierscomfort. Met een lengte van 125 m is het schip van 12.100 ton speciaal ontworpen om de meest inspirerende en ontoegankelijke plaatsen op aarde te verkennen.

Volledig zelfvoorzienend

De SH Diana voldoet aan de meest recente milieuvoorschriften en is volledig zelfvoorzienend voor maximaal 40 dagen of 8.000 zeemijlen, en is uitgerust met uitlaatgasreiniging, geavanceerde afvalwaterbehandelingssystemen en de afvalopslagfaciliteiten die nodig zijn om in gevoelige poolgebieden te opereren. Bovendien zijn er voorbereidingen getroffen om batterijtechnologie zonder uitstoot te implementeren, waardoor het ook mogelijk wordt geruisloos te opereren in havens, zeereservaten en andere gevoelige natuurgebieden.

SH Diana biedt ruime 5-sterren accommodatie voor 192 gasten in 96 staterooms en suites, waarvan de meerderheid met grote balkons. Het schip wordt bediend door een team van 141 personen aan boord.

Het nieuwe schip werd gedoopt door Valerie Ann Wilson, oprichtster en ceo van Valerie Wilson Travel.

Lees ook: