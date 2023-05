Er zijn talloze tradities en gebruiken in de binnenvaart. Veel daarvan zullen niet eens zo aanvoelen, omdat ze gewoon en vanzelfsprekend zijn. Dat sommige tradities steeds minder vanzelfsprekend worden is iets wat je overal ziet. In de binnenvaart zijn er tradities en gebruiken zoals: varen als gezin, als kind naar het internaat, als schipperskinderen later ook gaan varen. Maar er zijn ook gebruiken zoals met oud en nieuw om 12 uur de scheepshoorn flink laten klinken in plaats van vuurwerk.

Eén van die tradities bij een feestelijke gebeurtenis als een huwelijk, is het schip pavoiseren met veel vlaggen. Deze traditie zal hopelijk niet snel verdwijnen, want dat dit een bijzonder gebruik is heb ik zeer recent zelf mogen ervaren. Ik ben namelijk 11 april getrouwd met Jan Jaap. En ms Carmen, ms Expecto en ms Roos kwamen voor deze gelegenheid speciaal samen in Kampen. Daar lagen ze aan de kade, op hun mooist en in vol ornaat.

Drie generaties

Onze dag zijn we begonnen met een fotomoment samen met familie op de schepen. Wij werden met de scheepshoorns verwelkomd. Een echt kippenvelmoment voor ons, mijn vader en ook opa. Want ook bij ons is de ‘traditie’ inmiddels doorbroken. Mijn vader vaart niet meer en ik heb (helaas) nooit gevaren. Ondanks dat, zijn we nog steeds verbonden met het water en zetten we de lijn op een andere manier door. Om dan op zo’n dag met drie generaties aan boord te zijn van mijn naamgenote, was dan ook een heel dierbaar en onvergetelijk moment.

Oorsprong

Voor de vrienden en ook de familie van mijn man (dit klinkt nog positief onwennig) is de binnenvaart een onbekende wereld. De aanblik van de drie versierde schepen was voor hen indrukwekkend. Mijn uitleg was dat die vlaggen iedereen lieten zien dat het feest is. Maar waar komt het eigenlijk vandaan? Google meldt: ‘Pavoiseren is het versieren van een schip met seinvlaggen om het een feestelijk aanzien te geven bij bepaalde gelegenheden.’

Ver voor het digitale tijdperk werden seinvlaggen gebruikt bij de marine en de koopvaardij om met elkaar te communiceren. Toen motorschepen in de binnenvaart een toplichtmast kregen, waaraan een vlag nuttig was om de wind in de gaten te houden, speelden bedrijven hierop in door reclamevlaggen mee geven, bijvoorbeeld bij het bunkeren. Het pavoiseren in de binnenvaart gebeurt dan vervolgens ook met alle geschonken vlaggen.

Clichés zijn niet voor niets clichés: mijn trouwdag was echt één van de mooiste, bijzonderste en intiemste dagen die ik heb meegemaakt. Dat gun ik iedereen, dus laten we het pavoiseren dan ook zeker in stand houden.

Lees ook: