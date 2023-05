‘Spookschip’ Maersk eindelijk weg uit Rusland

Na bijna een jaar onderhandelen heeft het Deense containerrederij Maersk de controle teruggekregen over een ‘spookschip’ in Rusland. Deze tanker was in de Russische haven Nakhodka zonder lading en zonder Maersk-personeel achtergelaten vanwege de oorlog in Oekraïne.

Eind april slaagde Maersk erin de controle over de productentanker RN Polaris terug te krijgen en een Maersk-bemanning aan boord te zetten, bevestigde Maersk in een e-mail aan ShippingWatch. Maersk heeft eerder geweigerd de naam of locatie van de tanker te bevestigen.

‘Na enkele dagen van voorbereidingen, papierwerk en vertragingen door slecht weer is het schip op 30 april uit Nakhodka vertrokken’, aldus de e-mail. De onder Deense vlag varende tanker RN Polaris werd door Maersk verworven in een niet nader omschreven bedrijfsdeal die dateert van vóór het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Port Donghae

De RN Polaris, een productentanker van 6.843 dwt, is uitgevaren en aangekomen in Port Donghae, Zuid-Korea. Maersk zal nu nagaan wat er met de tanker moet gebeuren, onder meer hoe hij binnen de groep kan worden gebruikt.

‘We kunnen bevestigen dat het schip geen handel in Rusland zal aangaan of Russisch gerelateerde lading zal vervoeren’, benadrukt Maersk.

Maersk bijna helemaal weg uit Rusland

De Russische inval in Oekraïne heeft geleid tot een vlaag van westerse sancties tegen Rusland. Een aantal bedrijven, waaronder Maersk, besloot kort daarna de handel met Rusland op te schorten en vervolgens hun bedrijfsactiviteiten af te bouwen.

Maersk heeft vrijwel al haar activiteiten in Rusland stopgezet, met uitzondering van de betreffende tanker. Bovendien moet Maersk in Rusland nog vier sleepboten van haar dochteronderneming Svitzer verkopen.

