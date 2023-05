Haven Rotterdam zet in op grote kraker voor waterstof

De Rotterdamse haven zet in op een grote kraak-installatie waar ammoniak wordt omgezet naar waterstof. Dat komt naar voren uit een studie van adviesbureau Fluor, in opdracht van het Havenbedrijf en zeventien andere ondernemingen.

De stof ammoniak wordt tijdelijk als vorm gebruikt omdat die makkelijker te verschepen is dan waterstof. De grote kraker kan per jaar 1 miljoen ton waterstof opleveren. De haven van Rotterdam zet al langer vol in op waterstof, waarvan verwacht wordt dat het een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie.

Een miljoen ton groene waterstof kan volgens de haven ongeveer 10 miljoen ton CO2-reductie opleveren. Ter vergelijking: Nederland heeft nog zeker een reductie van 22 miljoen ton CO2 nodig, berekenden ambtenaren eerder, om het doel van 55 procent CO2-reductie in 2030 te halen.

Andere onderzochte opties waren om verschillende kleinere krakers te plaatsen. Eén grote locatie in de haven bleek echter relatief minder te kosten door het benutten van schaalvoordelen. Volgens een woordvoerder van de haven gaat het niet om een immense installatie, maar om een chemische fabriek die lijkt op de gebouwen die al op het terrein staan.

De betrokken bedrijven, waaronder olieconcerns Shell en BP, gaan aan de hand van dit onderzoek verder in gesprek over de te nemen stappen. Het plan werd eind vorig jaar gepresenteerd.

