Moeizame reddingsoperatie voor gekapseisd Nederlands jacht

De redders rukten op woensdag 3 mei, even na zes uur ’s avonds, vanuit station Norderney uit met de reddingskruiser Hans Hackmack nadat de bemanning van het jacht een mayday oproep had uitgezonden. Ze bevonden zich tussen de eilanden Juist en Norderney.

Volgens de DGzRS ontbreekt daar een deel van de betonning en was dat de oorzaak van het vastlopen. Bij het te water laten van hun reddingsvlot ging iets mis waarop het vlot direct afdreef. Een viskotter en twee veerboten die in de buurt voeren gingen wel ter plekke maar konden door hun diepgang niet bij het omgeslagen jacht komen.

Dat lukte uiteindelijk wel met de dochterboot Emmi van de Hans Hackmack. Ondanks het feit dat die een aantal keren hard op de zeebodem sloeg slaagde men er in de drenkelingen, aan boord te krijgen. Omdat de Nederlanders in shock verkeerden werden ze in Norderney met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

