Heesen Yachts zet superjacht project Serena in elkaar

De stalen romp is gebouwd door het Friese Talsma Shipyards. Sinds 2008 werken Talsma en Heesen samen. Dit is het zesde romp van 55 meter gebouwd door de Friezen voor de Brabanders, in totaal leverde Talsma al meer dan vijftien casco’s aan Heesen. De aluminium bovenbouw is gebouwd door Willems uit Boven-Leeuwen.

Tekst gaat verder onder de foto

De stalen onderbouw van het schip is vanuit Friesland door duw- en sleepboten Vlieter en Aegir naar Oss vervoerd. Dat transport duurde twee dagen en ging via de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer, het Amsterdam-Rijnkanaal richting de Waal en uiteindelijk de Maas. Daar kwam het woensdag 19 april aan.

Tekst gaat verder onder de foto

Het 55 meter lange superjacht is vorig jaar verkocht aan een ‘ervaren booteigenaar’. ‘De 55 meter Staal serie is uiterst succesvol omdat dit type jacht groot genoeg is om de luxe te bieden die je van een superjacht mag verwachten, maar toch compact genoeg voor de mooie havens van de Middellandse Zee’, zegt CCO van Heesen Friso Visser. Serena is het 7e superjacht in deze 55 meter-serie. In de miachinekamer staan twee MTU 8V4000 M63 IMO III motoren van elk 1.000 kW, die geven haar een topsnelheid van 15,5 knopen.

Lees ook: