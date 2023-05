‘Vaartijd kan makkelijk naar 16 uur’

Kielzog

De wet Vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart is in 1988 ingevoerd en in 2008 vervangen door de Binnenvaartwet. Maar zijn de rust- en vaartijden ooit weleens aangepast, vraagt schipper Gert den Herder (56) zich af. Hij vaart al zo’n 35 jaar samen met zijn vrouw Levina (56) op de Gradatim en ziet zijn vaartijd liefst uitgebreid naar 16 uur per dag.