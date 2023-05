Rederij Doeksen schaft brandstoftoeslag 1 juni af

Rederij Doeksen schaft de brandstoftoeslag op tickets voor een overtocht per 1 juni af. De maatregel was sinds 1 januari dit jaar in werking, vanwege de extreme brandstofprijzen.

De brandstoftoeslag bedraagt 4,75 euro per persoon. De maatregel werd eind vorig jaar aangekondigd in een groter bezuinigingspakket. De brandstofprijzen dreven de kosten voor de rederij, die overtochten naar Vlieland en Terschelling verzorgt, flink omhoog.

Per 1 juni wordt de toeslag afgeschaft. Mensen met kaartjes voor afvaarten na die datum kunnen de brandstoftoeslag terugvragen.

De andere maatregelen uit het bezuinigingspakket blijven wel in werking. De Friesland blijft de hoofdveerboot op de vaarroute van Harlingen naar Terschelling, de belangrijkste route voor de rederij. Dit schip vaart niet op LNG, in tegenstelling tot andere schepen van de rederij, en is iets groter. Waardoor kosten worden bespaard. Wanneer wel met de LNG-veerboten wordt gevaren, varen deze langzamer dan normaal. ‘Hierdoor kunnen we de benodigde besparingen realiseren en de dienstregeling handhaven’, schrijft de rederij op haar website.

