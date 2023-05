Veel meldingen bij Duitse reddingsdienst DGzRS

Lang weekend

De Duitse reddingsdienst DGzRS heeft de afgelopen dagen haar handen vol gehad aan meldingen. De vrijwillige redders rukten in het lange weekend van 28 april tot en met 1 mei maar liefst 40 keer uit. In Duitsland ging het om een lang weekend in verband met de Dag van de Arbeid. Een greep uit de noodoproepen.