Kranenbouwer Huisman 25 jaar in Schiedam

Huisman viert dit jaar dat haar hoofdkantoor een kwart eeuw in de Schiedamse Wiltonhaven staat. Het 93 jaar oude bedrijf, gespecialiseerd in grote hijskranen en 0ffshore-installaties, trok hier in 1998 met 180 werknemers heen en groeide er uit naar 550 werknemers.

Huisman zat 25 jaar geleden op een kleinere locatie aan de Linschotenstraat in Rotterdam. Eind 1998 verhuisde het bedrijf naar de Admiraal Trompstraat in Schiedam, de voormalige locatie van scheepswerf Wilton-Feijenoord.

Het voordeel van de Wiltonhaven voor de kranenbouwer is dat het via de Nieuwe Waterweg toegang biedt voor zeeschepen. Die zeeschepen kunnen aanmeren bij Huisman, waar vervolgens offshore-apparatuur geïnstalleerd wordt aan boord.

In 2012 werd de 66-meter hoge productiehal opgeleverd in Schiedam en in 2016 bouwde Huisman de Huisman Innovation Tower van 90 meter. Deze wordt gebruikt om boorapparatuur te testen, werknemers te trainen en nieuwe systemen te ontwikkelen.

Familie Roodenburg

Huisman is opgericht in 1929 en sinds 1980 in handen van de familie Roodenburg. Het bedrijf is in die tijd uitgegroeid van 20 werknemers naar 2200 werknemers wereldwijd. Naast de 550 op het hoofdkantoor Schiedam zitten er ook werknemers in onder meer China, Tsjechië en Brazilië.

